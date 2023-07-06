在生活中有些人天生擅長隱藏情緒，不喜歡表露內心的想法，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬馬、猴、狗總是給人一種神祕感，他們對於自己的事情閉口不談，也不願讓任何人知道，甚至被問起時會含糊帶過。

▍生肖馬

生肖馬做事向來比較果斷，但在生活中從不輕易表露自己的想法，他們往往會掩飾悲傷情緒，不願給任何人知道，給人一種神秘的感覺，而在工作方面他們會埋頭苦幹、默默做事，深怕自己不擅言詞而得罪別人。

▍生肖猴

生肖猴性格比較自我為中心，在生活中堅持自己的想法，也擅長隱藏情緒，讓人覺得非常神秘，尤其在工作中會默默努力，因此容易取得良好成績，讓眾人跌破眼鏡。

▍生肖狗

生肖狗個性善良樂於助人，總是把歡樂帶給周圍的人，因此獲得良好人緣，但當獨自一人，會默默關起房門暗自哭泣，把悲傷留給自己，也不願讓身邊的人知道，被問起時也會含糊帶過，讓人覺得非常神秘。