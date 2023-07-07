有些人事業心較強，《搜狐網》運勢專欄點名生肖屬雞、猴、馬的人城府深，最容易在職場得勢，其中屬猴者外表老實，其實非常有心計，對事情觀察入微，在職場表現亮眼。

▍第1名：生肖雞

屬雞的人非常精明，考慮也很周全，再困難的工作都能完成；他們為人圓滑，在工作上卻很有心計，總是能表現出色，容易獲得升遷、加薪；經商者能賺到更多錢，富貴一生。

▍第2名：生肖猴

生肖猴外表老實，其實非常有心計，且眼光敏銳，能對周圍的事情觀察入微。他們在職場上表現亮眼，不論新工作或熟悉的工作都能勝任；如果職場出現小人，他們會算計、報仇，讓對方陷入狼狽窘境。

▍第3名：生肖馬

屬馬的人擅長裝傻，在職場上就像個獵人，隨時準備捕捉獵物；他們和同事相處融洽，為人圓滑，人際關係不錯，在職場上能站穩陣腳，靠著聰明才智讓事業節節高升。

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