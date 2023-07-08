有些女生感情總是不順，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中指出，處女座、天蠍座及雙魚座女性的感情路較坎坷，處女時常在感性與理性間拉扯；天蠍面對阻擋反而更投入；雙魚勇於挑戰，越神秘、越危險就更容易陷入，主動闖進坎坷之路。

▍第1名：處女座

處女座對愛情期望過高，很喜歡嘗試，總是在感性與理性之中尋找平衡，愛上一個人時相當感性，不過發現對方不夠好的時候，又會出現理性的一面，這時若想要繼續維持感情，她們就必須替對方找藉口。

▍第2名：天蠍座

天蠍座女性內心敏感、容易猜疑，她們會把所有風險擺在前面，別人越阻擋，她們就越容易投入；天蠍一旦對一個人有好感，就會一直走下去，卻沒思考堅持的路到底對不對。

▍第3名：雙魚座

雙魚座女性面對感情時會自帶濾鏡，遇到越神秘、越危險的狀況就更容易陷進去，她們時常覺得「人生很難」，認為別人談感情都很輕鬆、舒服，自己卻談得非常辛苦，其實大多時候是她們主動闖進坎坷之路。

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