每個星座的交友觀不同，《搜狐網》運勢專欄點名雙子座、射手座及雙魚座性格真誠、直率，最容易與別人交心，其中第1名的雙子座內心藏不住心事，樂於和他人分享，也會不小心把秘密說溜嘴。

▍第1名：雙子座

雙子座滿腦子新奇點子，講話幽默又機智，逗得身邊的人相當開心，親切又自然的態度，讓人完全沒有壓迫感；他們樂於分享，不喜歡把事情放在心裡，也很容易不小心把秘密說溜嘴。

▍第2名：射手座

射手座個性開朗、直率，時常想到什麼就說什麼，有些話可能不經過大腦，因此容易得罪人；他們在朋友面前不會掩飾自己，容易與人交心。

▍第3名：雙魚座

雙魚座在社交上相當拘謹，對於不熟的人不會透露太多內心想法，一旦熟識之後就會信任對方，也願意主動分享心事；不過也可能因為太過於交心，反而被親近的人傷害或背叛。

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