在人生的道路上，難免會經歷挫折與失敗，有些人碰到困難時會垂頭喪氣，甚至一蹶不振，但有些人則是能微笑面對，積極看待並努力克服，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、射手座、獅子座即使失敗了，依然能勇敢抬起頭，繼續向前邁進，因此容易獲得成功。

▍雙子座

雙子座天生樂觀，總是保持著積極向上的心態。對於失敗，雙子座能看得開，認為這只是暫時的，也是人生的一筆財富，唯有積極看待、應對，才有望走出人生低潮，迎向美好未來，所以他們不害怕失敗，永遠都會微笑面對一切，並充滿自信克服困難，邁向成功。

▍射手座

射手座認為贏了當然好，輸了也不要全盤否定付出的努力，為夢想不斷打拚的過程，才是最重要的；即使失敗了，樂觀的他們不會垂頭喪氣，從此一蹶不振，而是驕傲抬起頭，勇敢直視前方，繼續向前邁進，只有笑著面對失敗才有望成功。

▍獅子座

獅子座有著極強的自尊心，無法接受被別人看輕、看扁，因此在追求夢想的道路上，就算遇到再大的困難都無所畏懼，即使失敗了也不會灰心喪氣，而是繼續勉勵自己努力向前，只要微笑面對一切，總能想辦法渡過難關，是充滿正能量的星座之一。