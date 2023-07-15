王思佳人生第一支MV就是跟郭富城合拍，模樣清純。（東風衛視提供）

黃若薇主持的東風衛視職場對話節目《請問老闆？》今（15日）邀王思佳擔任嘉賓，她經營的YouTube頻道，已經累積45.3萬位訂閱者，還跟丫頭（詹子晴＿、森田打造電商平台，協助小資族輕鬆創業，她在節目上跟大家分享創業甘苦和經驗，希望協助有相同創業夢想的大學生。

外型亮麗的王思佳在演藝圈闖蕩多年，但其實剛出道時，她走鄰家女孩路線，人生第一支MV就是跟郭富城合作，印象中就是一直在不斷地搭乘捷運，然後偶遇了誰。她提到以前拍廣告並不輕鬆，記得曾拍一個洗面乳廣告，洗臉洗了好幾個小時，洗到臉都紅了。

她原以為洗臉是最困難的，結果拍潑水的畫面才最慘，因為要有享受的感覺，除了水很冷外，水盆放在面前，她還要把腳打很開撐住，王思佳說：「我記得那個廣告拍了24小時，臉都要爛掉了，真的讓我永生難忘。」但之後她跟同學在電影院看到自己廣告時，開心到忘記前面的苦。

她也透露當新人演戲的委屈，完全不會講台語的她，為演出台語劇請教家人怎麽唸，將拼音全部寫在劇本上，王思佳說：「那時候每天都拿著那一本，我唸書都沒那麼認真。」結果到拍攝現場，導演就說改劇本，讓她當場愣住，回想當時情境：「我劇本都背了，整晚都沒睡覺，我想盡辦法拼音，作夢都在講那些台詞，結果一講錯，全場就這樣嘖，翻白眼，讓我壓力很大。」

某天長官來劇組探班，因為在背劇本，所以她根本沒發現，就被其他人指責：「你看，她就是沒禮貌，誰來都不起來打招呼。」後來只要有誰來，她馬上站起來打招呼，卻又被說只忙著社交，都不背劇本，第一次演台語劇就受到如此震撼教育。

王思佳坦言覺得世界很不公平，但她不會鑽牛角尖，她自認光長相就滿得罪人，很多人不認識就會直覺她難相處，甚至是她面無表情坐著，都有人覺得她在生氣，所幸因為經營自媒體，讓很多不了解她的人，在看了她的頻道之後才對她改觀。

如今王思佳斜槓電商產業，與森田和丫頭合作快電商，但起初王思佳一聽到「電商」還多了快字，是一頭霧水，後來因為丫頭做很多副業，她投資的東西讓王思佳有信心，而且因為疫情關係，大家都喜歡在網路上買東西，所以王思佳決定試試看，就選了一些她喜歡的品項放到這個平台裡，沒想到加入後讓人生有更多想法。

當被現場大學生問到如果跟丫頭、森田發生摩擦時，怎麽解決？王思佳笑說：「我雖然長得很難搞，但我是一個講道理的人，我覺得好處是我們三個都是火象星座，講話不拐彎抹角也不官腔，第一個月時就風平浪靜，我還想說是不是真的無可挑剔，還是他們真的覺得沒什麼，後來發現其實志同道合的朋友做事，觀念和個性上比較像的人比較不會有誤會。」