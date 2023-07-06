天后李玟（CoCo）今天（5日）晚間被姐姐證實，因長年深受憂鬱症所苦選擇在家輕生，送醫仍昏迷不醒，最終過世，享年48歲，消息一出震驚外界。事實上，早在2020年7月李玟就曾在社群平台上發文表示覺得自己「心靈破碎」，醫師黃宥嘉就曾在節目中分析指出，李玟應該是個「不允許自己有極限」的人，認為努力就能獲得回報，但偏偏感情事並非如此，所以身心都遭受嚴重打擊。

李玟早在2020年7月13日，就曾在微博透露「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷學習、改進和爭取，我還在學習和爭取中。我希望...希望......」，之後由於該篇貼文頗具負能量，當時就有不少網友猜測，她很可能患上了憂鬱症，也有人認為是「婚變」影響心情。

（圖／翻攝自微博／CoCo李玟）

對此，醫師黃宥嘉在節目《新聞挖挖哇！》中分析指出，李玟的理念是「try my best」，她成功的原因就是不斷努力、事事做到最好，應該是個「不允許自己有極限」的人，然而這種「成功學」放在已經出現問題的婚姻中「難道挑戰極限是看到老公一直外遇嗎？」「挑戰自己可以容忍另一半外遇次數的極限？」另外，李玟過去受訪時也表示，她認為婚姻關係首先是要給另一半空間跟信任，其次是愛情不管什麼時候都要學會經營，讓黃宥嘉覺得或許李玟內心早就對先生產生質疑，但還是不斷用自己的觀念提醒自己要給對方空間。

黃宥嘉也指出，李玟在專訪中曾表示，會選擇跟Bruce在一起，是因為Bruce是會讓她發覺到人生快樂的男人，可見李玟從小到大努力帶給家人、歌迷快樂，自己內心卻不那麼容易感到快樂。而且，李玟認為努力就可以達到一切的成功，但偏偏感情事並非如此，從小到大的價值觀在婚姻中遭受挑戰，所以心靈遭受打擊，覺得「靈魂破碎」。

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