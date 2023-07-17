正所謂出外靠朋友，有時候交際能力強大與否，可在關鍵時刻幫自己一把，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座是社交高手，交際能力很強，似乎天生就能自來熟，且個個能說會道，從來不會得罪人，在群體中備受信任。

▍雙子座

雙子座個性聰穎，懂得察言觀色，知道什麼話該說，什麼話不該說，做事很有分寸且為人圓滑。加上平時涉略的東西多，懂的知識也多，又有三寸不爛之舌，從來不會得罪人，因此人緣極好。

▍摩羯座

不少人對於摩羯座的既定印象都是悶葫蘆，但其實他們不只工作表現優異，還十分善於交際，溝通能力也很強，甚至懂得展現出自己多才多藝的一面，博得眾人喜歡。遇到朋友在工作或是生活上卡關，摩羯也會熱心地幫助對方擺脫困境，在群體中備受信任。

▍處女座

處女座擁有很強的邏輯分析能力，加上聽得懂別人話中的深層涵意，因此在表達和互動上都能讓對方在不感到冒犯的情況下，進行有效溝通，也因為這樣，在群體中深受眾人信任，人緣極佳。