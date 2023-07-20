《小鐵星座》運勢專欄指出，巨蟹座、摩羯座、水瓶座總是故作堅強，苦往肚子裡吞，他們深怕曝露弱點後，有傷自尊或遭到有心人士利用，因此在人前總保持樂觀開朗的一面。

▍巨蟹座

巨蟹座情感脆弱豐富，且敏感多疑容易受傷，尤其當他們敞開心房信賴他人卻不被領情時，表面上會裝作不在乎，實際上心裡在默默流淚，絕不讓其他人看見，巨蟹座非常害怕受傷，也更怕被人看出自己的脆弱。

▍摩羯座

摩羯座自尊心極強，他們行事小心謹慎，擅於自保，若有任何超出計劃的事情發生而導致受傷時，摩羯座表面會裝得樂觀，也不會輕易認輸，但他們害怕真情流露而暴露弱點，甚至被發現後遭到有心人士的利用。

▍水瓶座

水瓶座看似朋友多、擅於社交，而實際上無論友情還是愛情，他們都不輕易走心，終保持著忽冷忽熱的態度。若遭遇比較大的創傷，水瓶座寧願獨自面對，並關上房門默默流淚，不會輕易表達自己的真實情感。