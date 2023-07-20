人生在世不見得每件事情都能心想事成，不過有些人總是特別悲觀，《搜狐網》運勢專欄就點名雙魚座、雙子座、金牛座是悲觀主義者，經常充滿負能量，遇到事情前總是先做最壞的打算，禁不起一而再再而三的打擊。

▍雙魚座

雙魚座對愛情充滿期待，喜歡一切浪漫的事物，看似天真無邪的外表下，其實很愛胡思亂想，經常陷入迷惘，甚至動不動就感覺到抑鬱後悔，只因為缺乏安全感，害怕遭到欺騙和傷害，非常玻璃心。

▍雙子座

雙子座總是給人正面樂觀的陽光形象，加上喜歡開玩笑，經常逗得旁人哈哈大笑，但其實表面看似自信的他們，充滿孤獨和失落，尤其在獨自一人的時候更容易陷入悲傷的負面情緒，只是習慣了用樂觀做掩飾，其實內心早已千瘡百孔。

▍金牛座

金牛座沉穩內斂，不喜歡主動，也不夠浪漫，但是待人處事卻相當認真。金牛座內心有著太多的不安全感，以至於脾氣很大，也經常忍不住庸人自擾，不斷想一些不好的結果，嚇得自己睡不好，也不敢行動。