命理專家雨揚老師在臉書上分享7／16～7／22的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖羊、牛、豬，其中生肖羊事業運旺，能在擅長的領域得到充分發揮，表現備受矚目；生肖牛感情運佳，單身者能在旅遊活動中結識新朋友；有伴者可在浪漫夕陽下手牽手感受彼此愛意；生肖豬則是財運旺，有望創造更多被動收入。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作挑戰倍增，面臨多方同時襲來的急件，可能會大量消耗心力，建議通過合理分配時間和資源，確保工作能順利進行。感情充滿變數，單身者難以捉摸心儀對象的真正心意，使內心無比煎熬，應設法冷靜應對；有伴者與另一半常因一些小事而爭吵，應互相尊重對方的意見，才有助化解衝突。財運低迷，當投資標的買氣過於熱絡時，應採取謹慎的態度，以免造成虧損。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業發展順利，在進行業務時，能得到前輩親自指導，使他們獲益良多，在專業上更加成長。愛情幸福洋溢，單身者可藉由參加旅遊活動，結交新的朋友並與對方迅速建立深厚的情感；有伴者可與伴侶在浪漫的夕陽下手牽著手散步，感受著彼此的溫暖和愛意。財運不錯，透過廣泛閱讀財經相關資訊，可以學習不同的投資策略，進而開發新的財源。

▍生肖虎

事業★★ 愛情★★ 財運★

工作運低迷，可能對目前的環境感到憂心和不滿，導致上班情緒受到影響，建議與主管進行討論，表達意見。感情運較弱，單身者有時難以聆聽他人的勸告，可能導致溝通困難，進而影響人際關係；有伴者對伴侶的態度時而熱情、時而冷淡，讓對方感到不安及無所適從。財運不濟，因開銷不斷增加，導致經濟壓力上升，應制定合理的預算規劃，並嚴格遵守。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運普通，除了接受主管分派的任務，還要主動尋求表現機會，提升職場能見度。愛情有新的進展，單身者可參加旅行團，以開闊的心態體驗旅程，有機會遇見美好的緣分；有伴者與伴侶一同參與手作課程，透過實際的互動，可增進彼此之間的感情。進財管道多元，可以運用閒暇時間參與市集擺攤，有望帶來更多收入。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業挑戰不斷，在工作量增加的情況下，應適時地向主管反映，共同商討解決方針，以免超出承受範圍。感情運尚可，單身者應以樂觀的態度與人相處，有助於拓展交友圈，讓生活更加豐富多彩；有伴者可特地選購美味的餐點，與另一半共同享用，有助加深兩人之間的感情。財運小吉，偶爾加班或出差會帶來額外的收益，但需要注意平衡工作和生活，以免對身心造成負擔。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場鴻運大發，能夠順利簽下重要的合約，使得高階主管留下深刻印象，因此受到提拔。桃花運平順，單身者透過親戚介紹而認識新對象，可以多聊一些彼此共同興趣，促進雙方之間的交流；有伴者可以為家人製作消暑美食，與他們一同享用，有助增進彼此間的感情。財運尚可，偶爾會有長輩請吃飯或贈送生活用品，能省下不少開銷。

▍生肖馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業常遇到阻礙，尤其當專案接近完成時，可能突然接收到客戶提出的修改意見，產生出做不完的壓力，應保持冷靜並進行協調。愛情運不錯，單身者可與朋友一起參加聯誼活動，在熟人的陪同下，可展現出最真實自我；有伴者可邀約伴侶一同出席婚慶活動，一起沾喜氣，共享美好的時刻。財運低迷，切勿因為心軟而借錢給他人，以免加重自身的財務壓力。

▍生肖羊

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

職場運如日中天，能找到了擅長領域，並在關鍵時刻充分展現能力，成功實現目標，表現備受矚目。戀情甜蜜繽紛，單身者非常照顧新朋友，讓對方感受到體貼，進一步拉近彼此關係；有伴者時常包容伴侶的健忘性格，並在適當的時候幫助對方，感到無比溫暖。財運亨通，可善用專長來接案，進一步擴大收入來源，賺進更多財富。

▍生肖猴

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作運回穩，在前輩的幫助與指導下，能及時調整策略，吸引更多客戶的目光，順利提高成交機率。感情陷入瓶頸，單身者在追求愛情的過程中，應多關注對方的品行，才有助建立正向且長久的關係；有伴者在打拚事業，常常冷落另一半，讓對方心灰意冷，雙方感情也面臨嚴峻考驗。財運下滑，行車時應遵守交通規範，保障道路安全，以免收到罰單，造成一筆額外支出。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場節奏加快，因部門成員減少，導致許多業務都須親自處理，建議可優先安排首要任務，以免影響後續作業進度。愛情運不錯，單身者可主動參與商業活動，將有助與各行各業的優秀人士建立聯繫，拓展更多社交人脈；有伴者在生活中處處展現關愛與體貼行為，彰顯了對伴侶滿滿的愛意。財運受阻，離家前務必將門窗上鎖，減少竊盜事件發生，以免無故損失財物。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運暢旺，只要在職場上積極展現能力，就有望獲得上層信任，獲更多發展機會，朝著更具挑戰性的領域邁進。感情運穩定，單身者與新朋友相處時，能以輕鬆的方式交流，建立愉快且融洽的氛圍；有伴者和伴侶發生爭執，願意為了維護關係和諧而做出讓步，讓另一半感動不已。財運尚可，可透過審視自身的消費習慣，找出不必要的開支項目，逐步實現儲蓄目標。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場鴻圖大展，近期將得到長輩的支持，為創業計畫提供寶貴資源，並能建立扎實的基礎，前景一片看好！愛情運普通，單身者能以熱情的個性，在社交場合中展現自信和魅力，成為眾人關注的焦點；有伴者可邀請伴侶一起品嘗夜市美食，為平淡的日常增添更多幸福感。財運上揚，可多關心國際局勢的動向，有助更了解市場變化，創造更多被動收入。