周日（23日）迎來24節氣中的大暑，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖猴、狗、羊在大暑這段期間運勢爆棚，其中生肖猴事業能力得到提升，嶄露頭角；生肖狗擁有好人緣，事業獲貴人助力；生肖羊則是受老闆器重進而升職加薪，投資有望賺大錢。

▍生肖猴

生肖猴為人八面玲瓏、頭腦聰明，他們很有自己的想法，無論投資或工作方面都能憑藉自身的本事賺取豐厚錢財。生肖猴在大暑這段期間好運不斷，諸事順利，工作能力將可獲得提升，有望嶄露頭角。

▍生肖狗

生肖狗個性善良，正義感十足，當遇到不公不義的事情時，會主動替他人打抱不平。他們也非常重情義，幫助他人同時不求回報，因此擁有良好人緣。而在大暑這段期間運勢爆棚，事業能獲貴人助力發展順利。

▍生肖羊

生肖羊聰明伶俐，隨機應變能力強，遇到困難都能迎刃而解。而他們骨子裡有著頑強不服輸的精神，做任何事都追求完美，因此能受到老闆器重，進而升職加薪。而在大暑這段期間受財神眷顧，投資獲得成功，收入翻倍。