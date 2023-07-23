今天（23日）為24節氣中的大暑，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖虎、生肖龍在大暑後運勢將超級旺，有望獲貴人相助，事業方面也能得到良好表現，有機會升官並賺取豐厚錢財，但近期也需謹慎行事，以免遭遇小人陷害。

1、生肖鼠

生肖鼠聰明伶俐，做事能力強。而在大暑後，事業方面將能得到良好發揮，加上貴人助力，能賺取豐厚錢財，不過近期要特別注意，容易是非纏身且遭遇小人陷害，只要行事謹慎就能逢凶化吉。

2、生肖虎

生肖虎個性好強具有領導風範，他們事業心強，不怕吃苦，能把眼前事物做到最好，而在大暑後，有望在貴人的幫助下賺取一筆錢財，也能發揮才能並受到老闆器重進而升官。另外，也要注意小人忌妒，需保持低调谨慎，避免與人產生糾紛。

3、生肖龍

生肖龍行動力強，擅於分析事物，而在大暑後將迎來好運，有望得貴人幫助，賺取良好收益，雖然需面對很大的壓力與挑戰，但只要專注在事業上，機會將能降臨在眼前，憑藉自身實力嶄露頭角。然而，也需謹防小人的挖洞陷害，尤其與人合作與社交方面要更加注意。