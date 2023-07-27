在一段戀愛中若雙方相處已造成許多負擔，且無法輕鬆自在，那麼最後愛意就會被消磨殆盡，只剩下疲累，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、巨蟹座、射手座一旦愛得心累，就算再怎麼心痛，也寧可含淚放棄，拒絕繼續下去。

▍牡羊座

牡羊座不是懦夫，說害怕累，真心有點委屈；在很多時候，他們願意為愛承擔一切的，只是若要愛得複雜、愛得心累，那這段關係就會成為最大的苦惱來源，他們會想擺脫，並選擇避開。

▍巨蟹座

巨蟹座生性敏感，擅長躲避，尤其面對感情總有很多擔憂與不安。同樣程度的心累在他人眼中是在可接受範圍內，但在巨蟹座眼裡就變成負擔，若要愛得很累，這時他們就會進入自保的程序，就算心痛、淚流不止，也會狠心放棄。

▍射手座

射手座看待事物喜歡用簡單的思維和輕鬆愉快的方式。他們傾向避免沉重的問題，不希望背負太多，以免受到束縛影響自由。若愛很簡單，沒有過多包袱，射手座會痛快地愛一場，但如果這段愛情成了負擔、讓人身心俱疲的話，就算再好的姻緣，在他們看來也不美好了。