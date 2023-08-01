一段感情中即使愛得轟轟烈烈也有變淡的一天，當遇到冷卻期，有些人會透過溝通或相處模式找回熱情，但有些人選擇直接分手，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、雙魚座、射手座一旦感情變淡，就會出現分手念頭，最後讓情況難以逆轉。

▍雙子座

雙子座對待感情容易從一時的好奇、一瞬的好感開始，他們在意的是絢爛的愛情火花，一旦精彩過去，一切開始沉寂，雙子座再看曾經喜歡的人會發現對方已失去魅力，也找不到堅持下去的理由，覺得感情猶如「雞肋般食之無味」，對於喜歡新鮮感的的雙子座來說，無法忍受。

▍雙魚座

讓雙魚座陷入戀愛的重要條件就是「感覺對了」，就會奮不顧身全力去愛，可是一旦感情轉淡，沒有當初心花怒放的感覺，會讓他們無法繼續好好愛下去，在意識到那一刻，雙魚座就會開始動搖，這時若不能找到愛火再次變得熾熱，就會忍痛分手。

▍射手座

射手座在感情上讓人又愛又恨的，愛的是因為他們只要和對方在一起，會不顧一切緊緊抓住不放開，任何的流言蜚語，無法撼動他們的愛意。但讓人恨的是，射手座只要覺得不愛了，再繼續下去沒意思，就會果斷轉身離開。很不幸的是，一旦感情變淡就會讓射手座有這種想法，且難以逆轉。