有些女生只要男友的幾句甜言蜜語或關切的眼神，就能讓她們感動許久，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚女、金牛女、獅子女在戀愛中容易被取悅，其中獅子女耳根子軟，只要說一些奉承讚美的話，就能讓她們心中感到十分愉悅。

▍雙魚女

喜歡過著自在生活的雙魚女，有著知足常樂的心態，一點點悠閒的小確幸，就能讓她們充飽電，在戀愛中也是如此，她們要的並不多，感受最重要，只要男友給一個關切的眼神，一句貼心的問候，加上幾句情話，就能感動許久。

▍金牛女

金牛女戀愛觀比較務實，比起動人的情話，更喜歡男友能多些陪伴，多些溫存。她們不在乎是否有浪漫的燭光晚餐，而是在身邊守候著，才能給予滿滿的安全感和滿足感，難搞的金牛女其實也很容易取悅的。

▍獅子女

獅子女耳根子軟，喜歡聽奉承讚美的話，要討她們歡心，需多說一些愛聽的、誇獎的話，只要聽到心裡就會十分愉悅，尤其吵架的時候，奉上幾句甜言蜜語，保證獅子女怒氣消一半。