有些情侶看似感情好，但相處間卻存在問題，最終只能以分手收場，反觀有的個性相反，沒想到感情卻維持最久。《搜狐網》分享3組交往最甜蜜的星座情侶，他們很了解彼此，性格又正好互補，成為感情長久的關鍵。

▎雙魚座＆天蠍座

天蠍與雙魚都是水象星座，非常重感情，不過天蠍在戀愛中比較強勢，佔有欲也很強，雙魚則恰好相反，甚至喜歡被佔有，認為這是被人在乎的感覺，個性溫柔能包容天蠍的脾氣，兩人性格互補，可說是天造地設的一對，還有惺惺相惜的默契，同樣有著強烈的第六感，通常只要一個眼神，就懂對方的意思，生活過得神秘又浪漫。

▎牡羊座＆獅子座

牡羊與獅子皆屬於火象星座，由於觀念極相近，一開始見面時容易被彼此吸引，坦白的獅子碰上率直的牡羊，很快就能找到共同話題，感情升溫速度快，不過兩人感情卻常不被看好，獅子大剌剌又睿智，而牡羊單純卻古怪，總讓人覺得不般配，但他們卻是因個性不同而彼此吸引，也許期間會經歷分分合合，但終究會走到最後。

▎天秤座＆雙子座

雙子座異性緣好，而且總是保持活潑，雖然玩心很大，不過若遇到天秤座，就會開始收心，因為雙子座喜歡新事物，唯有天秤座能讓他們感覺新鮮，兩者都屬於風象星座，相遇時就像碰到另一個自己，彼此相互包容與信任，隨性的雙子愛上溫柔的天秤座，戀愛過程中非常浪漫，感情新鮮度非常長，每天都像在過情人節。