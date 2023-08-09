有些人天生愛冒險，面對工作也總是充滿好奇心，任何任務都想挑戰，但也有人天生喜歡安逸，只想著把分內的事情做完就好。《搜狐網》命理專欄分享，金牛座、天秤座、天蠍座和雙魚座喜歡舒服自在的工作環境，不想讓自己陷入困難與挑戰之中，因此在職場上很少選擇踏出舒適圈。

▎金牛座

金牛座喜歡舒適安逸的環境和工作狀態，剛開始工作時，他們可能還滿腔熱血，渴望做出一番大事業，但時間一久，也就慢慢習慣這種安逸的日子，且一旦變得安逸，金牛座也會跟著懶散起來，只希望工作就這樣穩定下去，每天平平淡淡的，不要有任何改變。

▎天秤座

天秤座已經習慣自己的舒適圈，難以走出去，加上本來就不是有什麼大志向的類型，日子也過得比較平淡無趣，只想在熟悉的環境中，認真地完成分內的工作，天秤座害怕面對未知的一切，所以不敢輕易踏出舒適圈，擔心以後的生活會改變，不再像現在一樣安逸。

▎天蠍座

天蠍座為了打造舒適的工作環境，花費了很多時間與精力去打理人際關係，身邊的每個人都瞭若指掌，每個角落都有他們的痕跡，如果走出舒適圈，就代表需要重新經營人際關係、面對全新的難題與挑戰，這對天蠍座來說很危險，因此寧可待在舒適圈中不出來。

▎雙魚座

雙魚座喜歡能偷懶、舒適的工作，在熟悉的環境中，能夠找到很多規章制度的漏洞並加以利用，創造出讓自己更加舒服的環境，如果離開舒適圈，代表又要重新適應一次環境，還得以新人的身分重新努力打拚，這是雙魚座最不想面對的情況，畢竟過得舒服比任何事都更重要。