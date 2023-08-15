據統計顯示，我國45至54歲中高齡者勞參率仍與日本、韓國及美國等主要國家相近，但自55歲後快速下降至58.9％，減少近2成幅度，65 歲以上再降至 9.2％，55歲以上勞參率遠低於日本、韓國、美國等主要國家，且差距隨著年齡增長而擴大，勞動部規劃「55Plus壯世代就業促進措施」擬提供55歲以上再就業的銀髮族就業獎勵。

勞動部擬運用就業獎勵津貼鼓勵銀髮族群重返職場，並開發銀髮族群適性職缺，促進退休後再就業。中高齡者及高齡者就業促進計畫中也規劃「銀髮就業計畫」每年750萬，鼓勵協助1500人次銀髮及退休者再就業。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠表示，目前已提供僱主聘用中高齡勞工僱用獎勵，但仍未有就業獎勵，未來將「新訂55Plus壯世代就業促進措施」，研發適合銀髮者工作，搭配就業獎勵輔導進用，至於數額則應該不會比現行缺工就業獎勵來的低，且無論至何種行業、職業工作皆可適用，但會研議失業期間等以讓資源做最有效的運用。