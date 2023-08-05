愛一個人或許不需要理由，但不愛一個人時，任何芝麻小事都成了嫌棄的理由，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座面對感情最灑脫，拿得起放得下，說不愛就真的再也不愛。

▍牡羊座

牡羊座個性直來直往，無論對待什麼事情都能拿得起放得下，不會對失去的東西感到惋惜，面對感情同樣如此，就算愛得轟轟烈烈，只要他們調整好情緒，該放下時就能全部放下，不會被當下的情緒綁架，而是一心往前看。

▍金牛座

金牛座個性敏感，一旦察覺到了什麼，就會立刻做出反射條件，正因為有著高度的警覺性，金牛座做任何事總能在第一時間進行止損。面對感情同樣如此，當發現對方的態度有異時，金牛座已經在做離開的打算，所以他們一旦說不愛，就真的不會再愛了。

▍處女座

處女座有感情潔癖，就算只是一丁點的背叛，在他們眼裡就像是沙子一樣無法容忍。對於背叛自己的人，處女座從來不會緊抓著不放，而是盡可能馬上擺脫對方，也正因為如此，一旦他們說不愛，就代表做好了此生不再相見的打算。

▍天秤座

天秤座是相當理性的人，待人處事都會給足機會和耐心，面對感情同樣如此，因此一旦天秤座主動結束一段關係，就說明天秤座早在很久之前就已經下定決心要與另一半分道揚鑣，直到忍無可忍時，天秤座就會雲淡風輕的結束，就算對方拚命挽回，他們也不會心軟復合。