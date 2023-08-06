有些人天生對人十分熱情，並會毫不猶豫幫助他人，但有時過度付出不見得是好事，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、天秤座、雙魚座無論對待任何人，總是容易熱情過度，讓人感覺到虛假，甚至不禁懷疑是否有目的。

▍牡羊座

牡羊座對人總是十分熱情，因此容易在人際關係方面「用力過猛」。他們喜歡跟人輕鬆自在聊天而不是開啟社交模式，當熱鬧的場面碰上聊得來的人，會自然各種配合甚至反客為主，但反之，若碰上聊不來的人，他們沒話也要找話，總之就是想法氣氛炒到最高點，對於不熟就無法聊的人來說，的確容易感到虛假。

▍天秤座

天秤座總是過分熱情，讓人覺得非常假也無法接受。而他們無論走到哪都能跟人交朋友，跟誰都能聊得起勁，更能稱兄道弟，容易讓人懷疑天秤座到底有沒有真心在對待他人，因為不可能每個人都能相處得融洽。

▍雙魚座

雙魚座善體人意，喜歡關心他人，他們總是盡自己所能，讓接觸到的人都能感受到善意，也會過於在意別人的反應，因此容易過度付出，這時別人就會想，雙魚座到底有什麼企圖？帶著這樣的懷疑，就讓人覺得他們非常虛假。