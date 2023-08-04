有些人看待感情認真，一旦交往就會全心付出，不希望辜負另一半，就算單身很長一段時間，也不隨便找個人將就在一起。《搜狐網》近日分享3個最重感情的星座，不會為了脫單而交往，另一半一定得是真愛，對待情感絕不敷衍。

▎水瓶座

水瓶座是非常重感情的星座，面對愛情更是如此，為了維護伴侶，就算承受各種壓力與輿論都無所謂，雖然戀愛方面並不順利，但水瓶座並未因此將就自己，認為一定要找到真愛才願意結婚，儘管有時會因找不到對象而氣餒，但他們個性幽默，又懂得自娛娛人，身邊的朋友很多，依舊能在單身生活找到樂趣。

▎雙魚座

天真又爛漫的雙魚座，很在乎感情問題，剛開始談戀愛時，太容易相信別人，在情感道路上並不順遂，但始終相信世界上有真愛，唯有遇到真心待自己、個性契合的對象，才會願意結婚，就算單身也無所謂，一旦愛上就不會輕易變心，婚姻中為了避免爭執，大多會選擇先讓步，再以理性的態度想辦法與伴侶溝通。

▎摩羯座

摩羯座性格理性，清楚自己喜歡哪一種類型，面對感情絕不將就，不希望只是為了脫單，就與一個不愛的人度過下半輩子，即使到了適婚年齡，旁人不斷催婚，也會固執地默默等待真愛，由於他們看待感情認真，不希望辜負另一半，儘管內心渴望愛情，但個性獨立的他們，認為愛情不應該是羈絆，就算談戀愛仍很自由，因為彼此給予對方大大的安全感。