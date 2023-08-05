每個人遇到挫折的態度不同，有些人雖然看似堅強，但其實也會受傷，只是自癒能力較強，會將悲傷轉化成力量，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，字典裡永遠沒有放棄二字，就算哭著也要往前衝。

▍射手座

在外人眼中，射手座總是一副大大咧咧、什麼事情都不放在心上的模樣，但其實他們相當剛硬倔強，就算經歷了困難也從來不會後退，甚至會激起內心的征服慾。射手本身擁有強大的自癒能力，同時也非常懂得遺忘過去那些不好的事情和傷害，逐漸蛻變成嶄新的自己。

▍牡羊座

牡羊座平時總是一副活力四射、充滿鬥志的樣子，遇到事情時，相較於萎靡不振，他們反而懂得化悲憤為力量，用最短的時間去化解任何困難和挑戰，就算經歷傷痛，他們也鮮少被打倒，而是很快地調整好自身心態，迎難而上。

▍處女座

處女座個性低調，不喜歡出風頭，然而認識越久就會發現，他們內心十分強大，就算遇到十分棘手的狀況，他們也會憑藉自身力量走出困境，並且迅速痊癒。韌性極強的處女座屬於愈戰愈勇的類型，當他們承受得越多，到最後也就越頑強。