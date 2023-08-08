外表傻不代表真的傻，《搜狐網》運勢專欄點名水瓶座、射手座及牡羊座看起來傻乎乎，其實非常精明，沒有人駕馭得了。水瓶作風讓人猜不透，只是想增添生活樂趣；射手看似對人生沒目標，其實很有主見；牡羊懶得動腦，只有面對在乎的事情才會展現出聰明才智。

▍第1名：水瓶座

水瓶座看起來傻裡傻氣，時常做些讓人摸不著頭緒的事情，其實只是想增添生活樂趣；水瓶很精明，根本無法套路，更沒有人能駕馭得了。

▍第2名：射手座

射手座外表傻乎乎，對人生似乎沒有明確目標，只想著享受；其實射手相當睿智，也很有主見，沒表現出來只是希望用舒服、簡單的方式去面對人生。

▍第3名：牡羊座

牡羊座不隨便展現聰明才智，反而呈現出傻乎乎的感覺，懶得動腦，只有面對有意義的事情才會拿出過人的一面，讓人無法駕，也難套路。

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