有些人年輕努力打拚不見得有所成就，不過中年後就能享受成果。《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、牡羊座及摩羯座屬於大器晚成類型；第1名的獅子座非常有毅力又肯吃苦，且有領導風範，做什麼事都不服輸，往往會是成功者。

▍第1名：獅子座

獅子座傲氣十足，做什麼事都不服輸，生活中表現慾望強，也很有領導風範，能將事情做到最好。獅子面臨困難時，不會輕易退縮，能吃苦耐勞，也很有毅力，願意忍辱負重，是大器晚成的成功者。

▍第2名：牡羊座

牡羊座是能做大事的人，最不容易被挫折擊倒，面對困難無所畏懼，即使失敗了也能迅速站起來。牡羊不在乎外界的流言蜚語，認為努力比什麼都重要，中晚年功成名就。

▍第3名：摩羯座

看似老實的摩羯座其實心機頗重，將聰明才智用在打拚事業上，最終達到目標。摩羯深謀遠慮又有耐心，是個務實的完美主義者，加上堅持到底的勇氣，勢必走上成功之路。

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