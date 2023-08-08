時序已進入8月，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、射手座、水瓶座、雙魚座在8月桃花爆棚有望脫單，其中射手座只要稍微打扮一下，異性緣將會高漲，一些主動來追求的對象可能是舊識，也可能會出現曖昧網友，但要小心避開會對你貶低、打壓的對象。

▍天蠍座

天蠍座在8月桃花運將超級旺，容易在派對、婚禮、聚餐等場合，或是同事的聚會、朋友的介紹中結識到良好對象，多引導對方分享個人的觀點和想法，也會自然展露出更為真實和溫暖的一面，能發現彼此之間有不少共通點，有望擦出火花。

部分的天蠍座心中已經有喜歡的人了，可找尋適當時機向對方勇敢示愛，有時候只是一個念頭，就有機會告白成功。

▍射手座

射手座在8月狀態不錯，適合散發魅力，大殺四方！只要稍微打扮一下，異性緣將會高漲。本月會出現一些主動追求的對象，對方可能是以前就認識的朋友或曾喜歡過自己的人，網路上也可能會出現聊得來的曖昧網友。

不過，也需注意避開爛桃花，對於那些主動接近的對象，卻總是有意無意貶低、打壓，甚至讓射手座產生自我懷疑的人，一定要果斷遠離，不要被一時的感情沖昏了頭腦，影響正常生活和工作。

▍水瓶座

水瓶座若想要脫單，在8月就不必大費周章撒網了，不如多看看身邊的人，因為對象有可能是他們已經認識的人，例如同事、朋友，或已經熟識的朋友。若有心儀對象，挖掘彼此間的共同愛好是關鍵突破口。

受金逆影響，部分單身水瓶在8月的感情緣分來自前任，若真的無法割捨，那就主動踏出一步，多給自己一次機會。

▍雙魚座

雙魚座在8月，他們的世界中擁有渾然一片曖昧的氣息，雖然愉悅，但是不要拖沓太久，更不可貪心的徘徊在多個對象之間無法抉擇，建議適時加快進度，少一些猶豫和糾結。

本月若想要脫單，重點在於向周邊的親友透露想戀愛的意願，讓身邊的人從中介紹，反而較能篩選出符合要求的異性，不要因為過往不愉悅的經歷抗拒相親，無論怎樣的方式，都可能遇到互相有好感的人。