有些女人天生懂得撒嬌，因此能輕易贏得男人的心，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬兔、雞、狗的女人不僅非常會撒嬌，而且能展現出獨特魅力，讓許多男人深深被吸引，最後拜倒在她們的石榴裙下。

▍屬兔的女人

屬兔的女人天生溫柔體貼、聰明可愛，而這樣的個性能激起男人的保護慾；當她們開啟撒嬌模式，許多男生容易因此撐不住，拜倒在石榴裙下。她們平時也很懂得照顧伴侶，讓對方感到非常幸福。

▍屬雞的女人

屬雞的女人情商高，在許多男人眼中是女神般的存在。她們在和異性交往過程中，能展現出獨特魅力，讓許多人因此被深深吸引。在愛情中她們給人一種特別柔弱的存在，能勾起男人的保護慾，總是能輕易獲得男人的心。

▍屬狗的女人

屬狗的女人熱情活潑，在伴侶面前就像個小孩子，會不停黏著對方。在生活中不僅願意與伴侶同甘共苦，更能打理好家中的一切，所以深受伴侶喜愛。屬狗的女生也很愛撒嬌，總是小鳥依人的靠在伴侶身邊，使對方更加有動力為家庭打拚。