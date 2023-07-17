有句話說人不可貌相，只有通過接觸與理解後，才能得知一個人真正的個性，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖鼠、兔、狗在外人面前看似不好相處、不易靠近，其實認識後就會知道，這只是偽裝的面具，他們不僅為人和善、熱情，更是非常好相處。
▍生肖鼠
生肖鼠邏輯能力強，面對事情很少會手足無措，並且能夠找到解決問題的辦法，在許多人眼中，和這樣有思想的人相處感覺會有許多困難，但實際上他們是很直率的，不會故意刁難和傷害別人，是很好相處的人。
▍生肖兔
生肖兔之所以讓人感覺不易靠近，是因為他們個性較於謹慎。當他們與陌生人面對面時會不自覺保持距離，並開啟客套模式，可是一旦了解他們，就會感受到熱情的一面，也會把任何事情與對方分享。
▍生肖狗
許多人常說愛笑運氣會變好，但生肖狗天生不愛笑，時常擺出一張撲克臉，因此容易讓人覺得難以相處，但其實他們樂於助人，總是在乎別人感受，所以相處過的人都知道，他們非常善良容易親近。
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