塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，從7月15日起未來45天運勢能逐漸翻轉的前4名生肖，依序是生肖屬豬、蛇、兔、虎，其中第1名的生肖豬能名利雙收，事業和財運有望大幅增長，需用心經營和有智慧管理財富，愛情運方面能獲得貴人幫助，經歷幸福時光。

▍第4名：生肖虎

生肖虎在未來45天將會有平穩的運勢，事業和財運都有進步的空間，可能會遇到新的機會和貴人幫助，需保持積極態度把握機會，不可固執或急躁。同時，桃花運也超級旺，有可能出現新的對象，需展現出誠意來創造美好連結，愛情的花朵將綻放在生活中。

▍第3名：生肖兔

生肖兔在未來45天將迎來轉機和改變，或許會遇到一些好事或壞事，但請記住，每個挑戰都是一個轉機；同時，將擁有極強的貴人運，為夢想和目標帶來助力，但不可讓自我意識阻擋前進的腳步。此外，感情上也會有良好發展，多用心溝通，愛情可綻放出美好結果。

▍第2名：生肖蛇

生肖蛇在未來45天將享受平衡和亨通的運勢。近期人際關係和桃花運都不錯，為他們帶來美好機會。同時，也能勇敢追尋夢想，並透過學習和貴人幫助，使自己事業獲得轉變。需避免讓情緣絆住前進的步伐，並保持勇氣和堅持，就能迎來新的希望和機會。在感情上，留意對方背景和真實性，讓愛情開啟一段美好的旅程。

▍第1名：生肖豬

生肖豬在未來45天將帶來開運和生財的運勢。近期事業和財運都有大幅增長的可能，同時名譽和聲望也能獲得提升，需用心經營和有智慧管理財富。近期是展現智慧和能力的時刻，同時，他們的幸運指數居高不下，有望獲得良好的感情生活，並有貴人相助，可多關心和照顧另一半，共同經歷幸福時光。