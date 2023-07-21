警消21日下午接獲民眾報案，指陽明山擎天崗停車場內1部白色自小客車內，有1名男子倒在裡面，敲打車窗也無回應，警消到場後緊急破窗，發現41歲的葉姓男子陳屍其中，因現場留有遺書，疑因病厭世輕生。

據了解，葉姓男子因有精神方面問題，就醫多時仍未好轉，身心十分痛苦，所以決定輕生，警方經現場勘驗後已初步排除他殺，現已通知家屬前來處理後事。

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