持續發展的5號颱風杜蘇芮，最快將在周末增強至中度颱風，威力直逼強烈颱風！路徑顯示它距離台灣非常近，明、後兩天是關鍵，中央氣象局最快下周二（25日）發布海上颱風警報，甚至有陸警機率。氣象專家吳德榮警告，此颱「絕不可小覷」，下星期要嚴陣以待！

根據歐洲系集模式模擬，杜蘇芮經巴士海峽後，中心擦過台灣南端及西南部，個別分散在東、西兩側，不少通過台灣；美國系集模式則模擬出，多分散在台灣東部海域，部分觸及台灣。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，杜蘇芮強度「直逼強烈颱風」，侵襲機率也不斷提高，下周一（24日）起其外圍環流帶來水氣，東部、恆春半島降雨增多。

下周三（26日）至下周五（28日）颱風影響程度目前有待觀察，不過風雨免不了，實際影響情況，要看它轉彎幅度及時間點。本周末晴朗炎熱，花東、恆春半島偶有短暫雨。各地氣溫：北部25至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至37度。