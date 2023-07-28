台灣逐漸脫離中颱杜蘇芮的威脅，不過第6號颱風「卡努」接力，於今（28）日凌晨生成，專家預估，卡努直撲台灣的機率不高，但可能會引進西南季風，下周三（8/2）過後，中南部恐怕會有猛烈降雨，且雨勢持續數天。

「終於送走杜蘇芮颱風！」天氣風險分析師吳聖宇今日在個人臉書發文，依照目前預報資訊，卡努颱風的移動位置趨向台灣東北方到北方海域，下周一（7/31）接近琉球附近時，轉彎角度會是影響其靠近台灣的關鍵，雖然目前看來直撲台灣的機會不高，但可能引進西南季風，台灣可能受到相關季風低壓槽影響。

吳聖宇說，下周三過後，台灣附近的降雨機率有可能明顯增加，且降雨會持續數天，特別是西南風的迎風面，中南部地區恐有較大雨勢，但同時他也強調，後續預報資訊可能還會有變數，要持續觀查。

貼文曝光後，引來網友留言，「怎麼感覺還會有南修的空間」、「曾文真的快渴死了，這次也沒喝到多少」、「上個颱風就是一直往西走，導致我沒有放到颱風假」、「又閃過？」、「歡迎卡努，下墜擊中台灣全島」、「卡努有你真好！台南缺水靠你了」。