今年第5號颱風杜蘇芮往金門移動，不過其外圍環流狂掃，仍帶給台灣本島大量降雨，氣象局今（28）日下午對9縣市發布豪、大雨特報，南高屏皆入列，雨勢恐怕會持續到今天晚上。

氣象局針對10縣市發布豪、大雨特報，南高屏入列。（圖／氣象局）

氣象局今日下午發布大雨特報，颱風及其外圍環流影響，各地恐有突如其來的強降雨，將從下午一直持續到晚上，高雄市、屏東縣、花蓮縣山區及恆春半島、台東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨，可能伴隨強風、雷擊，甚至有土石流、溪水暴漲的機會，低窪處需慎防淹水。

▍豪雨範圍：台南市、高雄市、屏東縣山區、恆春半島、台東縣、澎湖縣。

▍大雨範圍：雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門地區。

氣象局今日15時15分的資訊顯示，中度颱風杜蘇芮在金門的北方約160公里處，向北北西前進，中心仍在金門北方之陸地，預估颱風強度持續減弱、暴風半徑也有縮小的趨勢，而氣象局也持續對金門發布陸上颱風警報。

另外，氣象局也說，雖然颱風朝西北方前進，台灣各地仍有局部降雨，尤其南部、東半部地區及恆春半島雨勢較持續，而金門及澎湖要提防12至14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區亦有9至11級強陣風，呼籲民眾注意自身安全