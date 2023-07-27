中颱杜蘇芮今（27）日晚間到明日清晨對台灣的影響最大，晚間氣象局對10縣市發布豪、大雨特報，屏東、台東、花蓮恐有超大豪雨。專家直說「杜蘇芮又開眼囉」，因為沒有被地形削減太多，通過海峽南部時有一定強度，今晚颱風旋臂掃到屏東，瞬間雨量相當驚人，提醒南部和外島的澎湖、金門要做好防颱準備。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今晚發文表示，杜蘇芮颱風的動態就像是：「中午還想睡，到了晚上又有精神」，原本今日下午一度滯留、移動速度緩慢，但晚間「又開眼」，由於沒有被地形削減太多，通過海峽南部時還是具有一定的強度。

該粉專表示，今晚到明天中午，南部、澎湖、金門仍須謹慎防颱，尤其金門的風雨可能持續到明日下午。另外，高屏地區今日白天還不算是迎風面，因此風雨感受度並不強，今晚颱風旋臂已經掃到屏東地區，「瞬間雨量還蠻大的」，預估接下來颱風旋臂還會再度掃來，提醒民眾千萬不要輕忽其威力。

貼文一出，網友紛紛留言，「晚上不敢睡太熟」、「原來是夜貓子」、「龜那麼久是在集氣」、「屏東風好大，雨量一陣陣」、「請往西速速離開」、「今晚真的難過了」。

氣象局今（7/27）晚對10縣市發布豪、大雨特報，屏東、花蓮恐有超大豪雨。（圖／氣象局）

受到颱風和其外圍環流影響，氣象局晚間對10縣市發布豪、大雨特報，容易出現突如其來的強降雨，提醒民眾注意雷擊、強陣風，山區甚至可能出現落石、土石流或溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

＊超大豪雨範圍：屏東縣山區、花蓮縣、臺東縣山區。

＊大豪雨範圍：高雄市山區、恆春半島、宜蘭縣山區、台東縣。

＊豪雨：台中市山區、南投縣山區、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島。

＊大雨：基隆北海岸、新北市、臺南市、高雄市。