颱風假前夕，北部超市湧進人潮採購物資，不少食品都被掃蕩一空。（圖／讀者提供）

颱風假前夕，北部超市湧進人潮採購物資，不少食品都被掃蕩一空。（圖／讀者提供）

颱風假前夕，北部超市湧進人潮採購物資，不少食品都被掃蕩一空。（圖／讀者提供）

颱風假前夕，北部超市湧進人潮採購物資，不少食品都被掃蕩一空。（圖／讀者提供）

卡努颱風逼近，北北基、宜蘭晚間宣布明（3）日停班停課，消息一出後，不少民眾跑到全聯或超商採購物資，突然湧進大批顧客，瞬間就掃光不少食材，還要花更久時間排隊結帳，畫面一出也引起討論。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享照片，許多民眾在北北基宣布3日停班停課後，開始湧入全聯採購物資，排隊人潮瞬間爆滿，原PO無奈表示「北北基一宣佈，超市瞬間爆，等結帳已過半小時」。

超市採購人潮太多，不少人排隊等待結帳。（圖／翻攝爆廢1公社）

貼文引起熱議，有網友認為採購人龍太誇張，「才一天而已，有必要搶成這樣嗎？」、「明天北部是要提前過中秋節嗎？ 相約烤肉囉」、「颱風要來一個月是嗎？」、「是世界末日了嗎？」

也有人認為做好防颱準備很重要，「很正常，上周台南也是這樣」、「明天的伙食要準備好...這現象很正常啦」、「颱風天囤糧不是正常嘛，小時候還會做防颱準備，手電筒、蠟燭、收音機」、「還沒宣布就已經有人去掃了」。

還有桃園網友笑說，「可以來桃園買啊！桃園沒放假」、「桃園超市沒人！趕快來」。