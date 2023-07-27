中颱杜蘇芮在今（27）晚到明日清晨影響台灣甚鉅，花東、金門、澎湖風雨強勁，各地都要提防9到10級強陣風。專家表示，風險最高的區域除了金門、馬祖外，台南、高雄、屏東、雲嘉沿海也要當心，直說：「關鍵時刻來了，相信各縣市首長開始糾結交戰了」。

氣象局官網資訊顯示，今日17時30分，中度颱風杜蘇芮在鵝鑾鼻西南西方約190公里海面上，以每小時20轉30公里速度，向北北西移動，瞬間最大陣風風速相當於16級風，暴風圈籠罩台灣，威脅南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門，其他地區的風雨也持續增強。氣象局預估，杜蘇芮明日清晨到上午靠近福建時，威力將快速減弱。

對此，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文直呼，「關鍵時刻來了！」根據氣象局資訊，明日清晨，中、南部仍在暴風圈範圍內，中午杜蘇芮才會經過金門附近，登陸福建後，杜蘇芮強度減弱、暴風圈縮小，屆時台灣本島才會完全脫離其威脅。

從今日傍晚到明日清晨，杜蘇芮影響台灣最顯著，該粉專指出，風險最高的區域除了金門、馬祖以外，其次台南、高雄、屏東、雲嘉沿海，而苗栗、台中、彰化，也可能會出現幾個小時的風雨。至於明日是否有機會放颱風假？粉專說：「相信各縣市首長開始糾結交戰了」。