中颱杜蘇芮暴風圈從昨日15時觸陸後，目前仍然壟罩台灣本島，預計明日才會脫離陸地。根據氣象局16時最新風雨預報，明天台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、金門縣、澎湖縣風力達到停班停課標準，不過具體放假與否仍依各縣市政府發布為準。

根據氣象局16時風雨預報，風力預測方面，台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、金門縣、澎湖縣的最大平均風力與陣風都達到停班停課標準，雨量預測方面，僅台東縣山區24小時累積雨量達到250mm至400mm，停班停課標準則是350mm。

氣象局預測24小時累積降雨。（翻攝自氣象局）

氣象局資深預報員朱美霖在17時30分記者會表示，颱風今晚至深夜最接近台灣，東半部有持續大雨，中南部嚴防強風豪雨，澎湖縣風雨在深夜轉強，明天清晨颱風逐漸接近金門，金門、澎湖風雨轉強，本島陣雨持續、南部風勢強勁，颱風明天上午登陸大陸福建後影響持續減弱，不過台灣本島風勢因為外圍環流仍然強勁，午後才逐漸緩和，澎湖、金門風雨也會在午後漸緩。

氣象局分享颱風影響時程。（氣象局提供）

氣象局分析，隨著颱風往西北方向移動，預估南部今晚至明晨風雨最明顯，中部以北地區降雨也會稍增加、空檔逐漸減少，明天南部、東部及東南部地區仍有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。