卡努颱風襲台 宜蘭鬆口了！明天停止上班、上課 20:172023/08/02 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣明天停止上班、上課。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局預報資料，受颱風「卡努」影響，宜蘭地區明（3日）預測風力已達天然災害停止上班、上課標準，遂各機關學校停止上班、停止上課。 跟颱風假說掰！ 桃園明天正常上班上課 北北基宜明天停班停課！全台颱風假懶人包 卡努颱風來襲 新北市明天停班停課 #宜蘭 #上課 #上班 #颱風假 #卡努 也許您會感興趣 推薦閱讀 3地首發陸警！台北可能納入警戒區 卡努3日影響時程曝光 18:122023/08/02 生活 影》卡努掃北台！4縣市納入陸警區 入夜大雨開炸 20:292023/08/02 生活 卡努現「雙眼牆」達巔峰！強風圈很大 8縣市嚴防 12:242023/08/02 生活 卡努外圍環流炸台！鄭明典：有「長命颱風」條件 12:022023/08/02 生活 卡努恐變強颱！陸警時間出爐 新北這天達颱風假標準 08:112023/08/02 生活 5縣市颱風假機率增！卡努轉折點西修「陸地越摸越多」 07:282023/08/02 生活 最慘苦主！痴等颱風假 北部「這族群」早已心死：跟我們無緣 20:002023/08/02 生活 台北市民暈了！蔣萬安霸氣宣布颱風假 網愛翻：太帥 20:542023/08/02 政治 卡努龜速前進 專家：3縣市可能納陸警 有望放颱風假 09:232023/08/02 生活 卡努重演颱風假尷尬！彭啟明：一不小心可能連續放兩天 17:432023/08/02 生活 卡努未達標準跟颱風假說掰 竹市明日正常上班上課 20:142023/08/02 生活 卡努暴風圈「籠罩北北基桃」 一圖看各地最強風雨時程 18:272023/08/02 生活 影》卡努颱風陸警發布 威脅北台 3地納警戒區 17:302023/08/02 生活 卡努來襲！最大苦主是「它」暴風圈籠罩一整周 08:032023/08/02 生活 卡努颱風來襲 外木山海上王爺祭延期一周 13:522023/08/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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