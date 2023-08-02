依據中央氣象局預報資料，受颱風「卡努」影響，宜蘭地區明（3日）預測風力已達天然災害停止上班、上課標準，遂各機關學校停止上班、停止上課。

跟颱風假說掰！ 桃園明天正常上班上課
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卡努颱風來襲 新北市明天停班停課
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