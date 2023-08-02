3日全台上班上課結果出爐，北北基同步宣布停班課，原先預定共同決定的桃園卻脫鉤，正常上班上課，讓不少桃園人崩潰不已，鄉民也笑稱，桃園機場即日起應該禁止台北人跟基隆人使用。

由於氣象局最新天氣預報資料，3日桃園市並未列入卡努颱風陸上警戒區域，因此市府在今晚8點宣布明天正常上班上課，但由於市長張善政下午表示，原則上與北北基同步作業，也讓不少市民對颱風假有了期待。

桃園市颱風假期待落空，新聞處長羅楚東對此表示，市長張善政的確說過4縣市同步作業，晚間也確實有經過決策平台討論，但桃園風力、雨量實在遠遠不及停班課標準，無緣颱風假。

不少PTT鄉民也紛紛討論：「桃園人現在在想什麼」、「桃園是否成為最大輸家」、「下午的張市長去哪了」、「北北基桃怎麼變成北北基宜了」、「有沒有桃園人現在在想甚麼的八卦」，甚至還有人不滿，大喊北北基欺人太甚，說好共患難卻把桃園一腳踢開，「是不是該禁止北北基人用桃機了，或課徵使用稅，讓大家知道桃園不是好惹的」，底下人則笑稱：「台北市還有松機，大哥」、「對，也不能用石門水庫的水」、「禁止北北基人用，你看桃機會剩多少人」。