桃園人氣排隊名攤「阿箴越南法國麵包」爆出食物中毒案，受害者逾400人，經市府衛生局調查，疑似是攤商在處理蛋黃醬上有問題，造成民眾食物中毒。對此，入口網站《Yahoo民調》發起網路投票，針對食品安全調查民眾的看法，結果有超過5成的參與者都關心攤販的食品衛生。

《Yahoo民調》7日發起網路投票，針對「你是否會關心路邊攤的食品衛生？」有28.5%的民眾表態「非常關心」、38.7%的網友自認「還算關心」、「不太關心」占7.8%、「完全不關心」占5.4%、「不吃路邊攤」占7.2%、剩下12.4%為「不知道／沒意見」。

另在「你是否會常吃路邊攤？」的題目上，「一周不到1次」的民眾占比最高，為25.6%，後續由高到低分別為「一周1至2次」22.2%、「一周3至4次」14.6%、「一周7次以上」10.9%、「一周5至6次」8.7%、「不吃路邊攤」6.3%，剩下11.7%則為「不知道／沒意見」。

對於這次的「越南法國麵包」食物中毒案，桃園市衛生局表示，目前檢出7件沙門氏桿菌，已開罰54萬元，並要求業者改正作業場所、員工衛生清潔，若業者後續屆期不改正，可處6萬至2億元罰鍰。