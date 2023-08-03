氣象局表示，受到卡努颱風外圍環流影響，基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，請民眾做好防雨防颱準備。因應颱風季來臨，合庫人壽提醒保戶別忘了自身權益，並為保戶提供以下服務措施：

開放醫療副本收據申請理賠主動透過各種管道檢索可能名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可致電0800-033-133諮詢，本公司將以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠。

風災保戶保費緩繳3個月保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。

風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。

風災保戶補發保單免收工本費保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），申請補發保單可免收工本費。

合庫人壽表示，已連續23度榮獲金管會肯定為提高國人保險保障的壽險公司，將提供快速理賠及協助重大災害保戶等各項服務。