氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(28日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「杜蘇芮」今(28)日早上進入福建，登陸點距金門並不遠，金門應防強風豪雨，澎湖亦應注意，台灣仍有局部較大雨勢及陣風。下午起各地風雨逐漸緩和。東半部已累積「致災性」大量降雨(西大武山總雨量超過1600毫米)，應慎防坍方、落石、土石流；週末應避免山區活動。

吳德榮表示，最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(28)日上午台灣仍有局部較大雨勢及陣風，下午起風雨逐漸緩和；各地區平地氣溫：北部24至33度，中部24至33度，南部23至34度，東部22至24度。明日至下週一(29至31日)天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。下週二至週四(1至3日)受「卡努」颱風外圍水氣，及其之後引進的西南風有關，天氣很不穩定，需再觀察。

吳德榮說，最新(28日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第6號颱風「卡努」大致往西北，經琉球附近海域，撲向長江口。路徑不確定性的範圍，大到觸及台灣北部；最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，系集平均路徑與左圖類似，系集成員相當分散。故「卡努」是否侵台？勿言之過早！否則又發生錯把「杜蘇芮」比成「莫蘭蒂」的狀況，豈不糟糕。