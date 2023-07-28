金門地區不少大樹不堪杜蘇芮強風襲擊，連根拔起，造成全島多處交通阻塞。(圖／民眾提供)

金門地區不少大樹不堪杜蘇芮強風襲擊，連根拔起，造成全島多處交通阻塞。(圖／民眾提供)

中颱杜蘇芮今（28）日凌晨起強襲金門，一早風強雨驟已造成不少災情，截至10時止，應變中心受理災情包含積淹水2件、廣告招牌傾倒2件、樹倒30件、停電13件、建物損毀2件，交通號誌1件，民生（基礎）設施災情5件、火災1件、其他災情7件，共計63件。經最新統計，全縣停電戶數已達7764戶，正由台電人員搶修中。

新湖漁港漁業文化館右側大型電桿(變電箱)一度爆炸起火，台電已指派人員到現場做安全處理。(圖／民眾提供)

金門縣災害應變中心最新報告指出，截至上午10時止總計受理災情63件。(圖／金門縣政府提供)

依據中央氣象局資料顯示，杜蘇芮颱風目前中心位於金門的東北方約 30 公里之處，以時數每小時31公里速度向北北西遠離金門，即將登陸中國大陸廈門、泉州之間。目前颱風最大風速每秒 43 公尺，瞬間最大陣風每秒 53 公尺，7級平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。

金門氣象站提醒，目前氣壓來到低點，風向也開始轉向，很可能是颱風中心最靠近金門的時候，也就是說「上半場結束」，仍然還有一半的時程要走，預計下午3時前後金門才會脫離杜蘇芮的7級暴風半徑，請民眾仍注意強風，避免外出。

金門地區受杜蘇芮颱風影響，目前停電戶數金城鎮900戶，金沙鎮1998戶，金湖鎮2507戶，金寧鄉1833戶，烈嶼鄉526戶，合計7764戶，停電戶數持續變化中。稍早新湖漁港漁業文化館右側大型電桿（變電箱）一度爆炸起火，台電已指派人員到現場做安全處理，待風雨較小後進行搶修。