杜蘇芮颱風夾帶著驚人的強風及雨勢今早強襲金門，已有多處路樹、路牌及工地圍籬傾倒，災情陸續傳出。(圖／民眾提供)

杜蘇芮颱風夾帶著驚人的強風及雨勢今早強襲金門，已有多處路樹、路牌及工地圍籬傾倒，災情陸續傳出。(圖／于家麒攝)

還有冒著風雨騎車出門的民眾被強風差點吹倒，險象環生。(圖／民眾提供)

金門縣災害應變中心最新報告指出，截至7月28日8時止總計受理災情34件。(圖／金門縣政府提供)

杜蘇芮颱風強襲金門，今(28)日一早風強雨驟，不少地方大樹、路牌工地圍籬傾倒，也導致部分區域發生停電，陸續有災情傳出。中央氣象局也於上午6時30分針對金門縣發布颱風強風告警，預判颱風靠近金門的時候瞬間陣風可達15級，颱風中心預計上午9時左右穿越金門附近，建議民眾特別注意，緊閉門窗。󠀠

根據最新資料顯示，第5號颱風杜蘇芮中心目前在澎湖西南西方海面，向北北西移動，其暴風圈正籠罩金門等地區，並構成威脅，風雨持續增強中，金門易有14級以上的強陣風。氣象站也預判，颱風中心很有可能會經過金門，所以當中心的無風帶到達的時候，可能會有短暫幾十分鐘的無風無雨，呼籲民眾千萬不要這時候跑出去，以免發生危險。

杜蘇芮颱風夾帶著驚人的強風及雨勢今早強襲金門，已有多處路樹、路牌及工地圍籬傾倒，並造成古崗、溪邊分岐線等區域7000多戶停電。還有冒著風雨騎車出門的民眾被強風差點吹倒，險象環生，預估今日傍晚金門地區才會脫離杜蘇芮暴風圈的威脅。

依金門縣災害應變中心最新報告指出，截至7月28日8時止，應變中心總計受理災情34件(含路樹災情17件、停電災情10件、建築物毀損1件，交通號誌1件，民生(基礎)設施災情3件、其他災情2件)，已處理完成災情20件，處理中災情14件。