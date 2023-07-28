【立綱氣象報報】陣雨後轉多雲 近海風浪大活動小心

台灣脫離杜蘇芮颱風的威脅，不過周休假期（7/29、7/30）仍有水氣，中部以北、東南部有陣雨，氣象局預估，第6號颱風「卡努」生成後將加速移動，對台灣直接影響較小，發布海警的機率也不高，下周二、周三（8/1、8/2）距離台灣最近，外圍環流可能為全台帶來風雨。

氣象局表示，明日白天各地高溫約31到34度，且水氣還是很多，中部以北、東南部不定時有陣雨，南部降雨較零星，其他地區普遍多雲，午後要提防局部雷陣雨，西半部恐怕會下大雨。

輕颱卡努往北北西移動，雖然直接撲台的機率不高，但外圍環流仍會帶來水氣。（圖／氣象局）

下周二、周三（8/1、8/2）颱風卡努距離台灣最近，各地皆有降雨。（圖／氣象局）

台灣脫離中颱杜蘇芮威脅後，第6號颱風「卡努」今日生成，預估偏北北西前進，周日到下周一是觀測的重點時期，颱風轉彎角度影響其靠近台灣的程度，下周二、周三離台灣最近，直接撲台的機率較小。

氣象局說，目前看來發布海上颱風警報的機率較低，不過颱風外圍環流仍會為西半部帶來短暫風雨，下周四、五受西南風影響，中南部天氣不穩定，整天陣雨斷斷續續。

氣象主播戴立綱表示，除非是特殊路徑的颱風，否則基本上颱風不會出現「下墜球」，鮮少有直接往南偏的趨勢，下周一晚上到下周一清晨可能登陸那霸市，周三颱風中心登陸浙江，為台灣帶來西南風，中部以南有局部陣雨。