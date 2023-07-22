今年第5號颱風杜蘇芮預估將在23、24日轉向西北西，可能離台灣越來越近，對北部、東北部、東部威脅性較大。有專家指出，目前杜蘇芮整合速度緩慢，受到太平洋高壓影響，整體環流看起來「破破爛爛」，但只要再一段時間就會變得「頭好壯壯」，讓許多網友崩潰地直呼不要。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》的創辦人陳柏宏今日下午發文，分享杜蘇芮颱風的最新動態，由於杜蘇芮吸收到跨赤道暖濕氣流的水氣，南側雲帶特別寬廣，資料顯示上看數千公里，因此杜蘇芮颱風的整合速度特別慢。

而杜蘇芮颱風的北側則是有乾燥的太平洋高氣壓，會抑制對流發展，因此目前整體的環流看起來還是不太對稱，「散散、破破爛爛的」，不過陳柏宏也說，只要在經過一段時間整合，等到能量充足時，「它會頭好壯壯的」。

貼文曝光後，引來一票網友崩潰留言，直說「我不要它頭好壯壯啊！」、「真心希望它去曾文水庫就好」、「外圍環流帶雨來就好，不要直接進來嘿！」、「真的不要來！怕怕」、「拜託不要太壯」、「破破爛爛地過來下雨就好」、「高壓就繼續壓著它打吧！打到巴士海峽再放手」。

另外，該粉專稍早的貼文指出，杜蘇芮颱風有機會於下周四（7/27）在「宜花」附近登陸，雖然距離尚遠，可能還會有變數，呼籲「基宜花東」的民眾趁假日做好防颱準備，「尤其已經很久沒有颱風了，招牌、各種懸掛物們可能鬆懈了」。