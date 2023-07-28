台鐵今（28日）晨宣布，南迴線預計自12：00起陸續恢復行駛，平溪線全區間停駛。

台鐵表示，南迴線（枋寮=台東間）各級列車預計自12：00起陸續恢復行駛。逆行的部分：對號列次自423次（新左營10：48開）起恢復行駛；301次（台南6：30開，改普悠瑪替駛）、3005次（台中6：05開）、371次（台中7：00開）、161次（七堵5：35開）行駛至潮州站止；順行的部分：對號列次自308次（花蓮10：25開）起恢復行駛，306次（花蓮6：22開)、402次（樹林5：54開）行駛至台東站止。

另因應編組運用調整，東部幹線4102次宜蘭=花蓮全區間停駛、417次知本=台東間停駛。平溪線4703次菁桐=八堵全區間停駛。

公路的部分，到今日上午7點30分為止，預警性封閉路段6處、道路災阻2處、道路災情1處。

預警性封閉路段6處包括：台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~171K＋500梅山口至初來，因降雨持續，180K＋675~198K＋500霧鹿至初來預警性封閉，預計今日14時開放通行，105K~171K＋500梅山口至利稻預計今日17時開放通行；花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K豐南路段至北源路段預警性封閉，因跨區域零星落石清除作業預計於12時前開放通行；高雄市桃源區台20線93K~98K＋700勤和至復興預警性封閉，因降雨持續，預計今12時開放通行；高雄市那瑪夏區台29線11K~23K那瑪夏至五里埔臨時便道預警性封閉，因降雨持續，預計12點開放通行；屏東縣三地門鄉台24線27K＋400~38K德文路口至神山路段預警性封閉，因降雨持續，預計12時開放通行；花蓮縣秀林鄉台8線114K＋600至120K＋500合歡派出所前至金馬隧道東口預警性封閉，因屬災修管制路路段降雨仍持續，視風雨情況開放通行。

道路災阻2處包括：台東縣海端鄉台20線171K＋500~180K＋675利稻至霧鹿坍方阻斷通行，預計14時開放通行；花蓮縣秀林鄉台8線120K＋500~184K＋500金馬隧道至太魯閣口實施預警性封路，179K＋500溪畔路段上邊坡約150M處發生崩落，預估168K~184K天祥至太魯閣11時開放通行，120K＋500~168K金馬隧道至天祥，視風雨及搶修情形評估開放通行。

道路災情1處是台東縣太麻里鄉台9線398K＋600~400K＋050多良路段邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計15時恢復正常通行。

航空部分，受杜蘇芮颱風影響，今日截至10：00，國內線取消180架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消14架次、延誤32架次。

海運部分，今日共有18航線，計144航次停航。全部停航的有：基隆-馬祖2航次、台北-馬祖1航次、馬祖福澳-福州琅岐2航次、北竿白沙-福州黃岐2航次、南竿-東引1航次、金門-五通12航次、水頭-九宮8航次、高雄-馬公1航次、布袋-馬公8航次、將軍-東吉4航次、東港-小琉球50航次、鹽埔-小琉球14航次、綠島-蘭嶼1航次、富岡-綠島16航次、富岡-蘭嶼8航次。

部分停航的有：南竿-莒光開航2航次、停航4航次；南竿-北竿開航18航次、停航4航次；後壁湖-蘭嶼開航2航次、停航6航次。