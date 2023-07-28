屏東風大雨大，路樹倒塌壓到復康巴士。（林和生攝）

受到颱風外圍環流影響，屏東各地風雨持續，半夜至今接獲多起路樹倒塌和零星招牌掉落通報，且颱風風雨持續影響全縣，山區降雨都已超過500mm 以上，水氣充沛，屏東縣長周春米提醒，今明兩天崩塌風險仍高，必須嚴防落石、土石流。

檜谷山莊莊主同時發文表示，目前西大武山雨量計3日累積1500公釐，雖然預計今天上午解除颱風陸上警報，一早就接到山友詢問電話，問說「明天可否上北大武山？」但他說，不管開放標準為何，誠心告訴各位，慢3天再上山。

由於步道上倒木、崩塌、落石，土質鬆軟，樹枝橫陳，這些都是最基本的「禮物」，甚至會被聯外道路上的大石頭跟倒木直接拒絕於步道之外。

「我的人都還不曉得上得去上不去，真的不要急！」莊主說，喜歡爬山的人會腳癢，止癢的方式有很多種，請選擇安全的那一種。這風勢你想到新登山口，都要很好的運氣，你的運氣不要用在這裡，聽我勸吧！