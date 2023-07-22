2023南投國姓咖啡節22日在橋聳雲天綠雕園區熱鬧登場，南投縣長許淑華、立委馬文君、國姓鄉長邱美玲及多名南投縣議員都共襄盛舉，現場逾40家農特產、精品咖啡展售，上千名遊客自帶杯子逐攤免費試飲咖啡，消費滿500元能抽獎，買氣強強滾。
邱美玲說，南投國姓咖啡節邁入第8年，以往曾在泰雅渡假村、國姓老街舉行，為了均衡鄉內發展，首度移師福龜村橋聳雲天綠雕園區，讓遊客能一邊欣賞美麗的植栽、壯闊的國6高架墩柱，還能一邊品嚐香醇的咖啡，現場還能觀賞精彩的表演。
邱美玲指出，為了鼓勵民眾響應環保，民眾只要自帶杯子，就可以試飲各家的精品咖啡，消費滿500元還能參加抽獎，看到上千人擠爆會場，各個攤位買氣爆棚，真心為商家、農友感到開心。
許淑華表示，南投縣咖啡栽種面積約188公頃，國姓鄉就佔了84公頃，咖啡成為國姓重要產業，透過南投國姓咖啡節推展，大眾對國姓咖啡有一定認識，今年活動移師特色景點橋聳雲天綠雕園區舉行，對產業及觀光深具意義，希望能帶動遊客來遊客庄。未來將融入露營、草莓等元素擴大舉辦，讓民眾到客庄住一晚，感受國姓的好，客庄的美。
水保局表示，近年協助國姓鄉咖啡農進行咖啡莊園改造、青年咖啡職人輔導，今年則透過國姓咖啡旅遊路線推廣與國姓咖啡節合作，將國姓鄉糯米橋休閒農業區、福龜休閒農業區納入遊程核心，延伸旅遊軸帶，希望能協助國姓鄉咖啡產業蓬勃發展，奠定台灣精品咖啡市場的地位。
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