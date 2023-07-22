由金獎作詞人葛大為主持的Hit Fm電台節目《同行相記》邁入第2季，明（23）日播出最新一集，邀來金曲歌后魏如萱和白安暢談挖掘創作靈感的痛苦與美好，白安更揭露魏如萱的暖心舉動，讓2人因此成為摯友，還促成〈曬傷〉這首歌。魏如萱說，白安剛出道時來電台接受訪問，天秤座的白安表示自己沒有朋友，讓同樣是天秤座的魏如萱驚呼「怎麼可能」，那次之後，魏如萱自願要當白安的朋友。

談及如何挖掘創作靈感，葛大為笑說天秤座某部分被說懶散，好奇這個特質會是否會「落實」在創作上？白安表示創作靈感像是水龍頭，一旦開關打開就是文思泉湧，但水流完就真的沒了，會選擇休息一下，等待下一波靈感潮汐；魏如萱則說沒有創作庫存，加上沒有很會寫歌，都是到要發專輯時才開始發想。

白安自曝沒有什麼暗戀經驗，也不是會暗戀人的個性，都常都是喜歡就說喜歡，可能很快就在一起了，沒有暗戀、曖昧階段，所以對她來說暗戀的歌很難揣摩。魏如萱則歪樓笑說：「有沒有聽到！白安這段重點在很快就在一起了！」讓白安笑說她怎麼挖洞給自己跳。更多內容在Hit Fm聯播網7月23日晚間的《同行相記》。